Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 giugno 2025

Il futuro dell’azienda per la raccolta dell’immondizia rischia di mandare in titl la maggioranza del capoluogo pontino. Matilde Celentano ha minacciato le dimissioni “pur di far chiarezza”. Entro 3 giorni bisognerà decidere tra la gestione pubblica con un nuovo progetto e quella privata. Partiti divisi come non mai