Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Cirillo, vescovo di Gerusalemme e Dottore della Chiesa. Vescovo nei travagliati anni della Chiesa del IV secolo, San Cirillo di Gerusalemme è ricordato ogni 18 marzo come Dottore della Chiesa. Subisce tre volte l’esilio per la strenua difesa della fede dall’eresia ariana. È celebre per le catechesi rivolte ai catecumeni. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 18 MARZO 2006

Giro di usura e corruzione, manette eccellenti. Arrestati l’imprenditore Giuseppe D’Ascenzi e il maresciallo della Finanza Gabriele Sferra. Ferentino incredula: in manette anche due ex collaboratori del “Cavaliere”. Il gruppo avrebbe mandato sul lastrico una decina di vittime.

Precipita dal tetto, muore operaio di 52 anni. La vittima, Paolo Mancini, è deceduta il giorno del compleanno del figlio sedicenne. Infortunio sul lavoro, a Castelliri, dove la “Coedil” di Monte San Giovanni Campano sta costruendo una palazzina per l’Ater.

Giovane stroncato da un’overdose. La vittima, Marco Carmine Delicata, di 38 anni, trovata con due siringhe al braccio. Atina. A poche ore dal rinvenimento del cadavere è stato arrestato a Villa Latina il presunto spacciatore.

Centrosinistra spaccato: corsa a tre per il Comune. Il centrodestra invece conferma il sindaco uscente. Le scelte definitive dopo il 10 aprile. Rutelli ha ufficializzato la candidatura di Tullio Di Zazzo per la Margherita.

«Fabiano fuori dalla casa? Decida la gente». La zia racconta: «Eravamo infuriati. Sarebbe stata un’eliminazione ingiusta». Ceccano & il Grande fratello. Dallo sconforto alla gioia: una serata di tensione tra i fans e i parenti del concorrente.

Frosinone “frenato”: sette canarini diffidati. Ma D’Antoni e Ginestra rassicurano: non ci faremo condizionare dal rischio squalifiche.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 18 MARZO 2026

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