La Cisl Lazio e gli altri sindacati confederali firmano con la Regione un accordo su fisco e famiglie. L’intesa dà attuazione agli impegni assunti durante l’approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029 e traduce il confronto in misure concrete per ridurre il carico fiscale sulle persone, sostenere le famiglie e accompagnare lo sviluppo delle imprese e dell’occupazione.