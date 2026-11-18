[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 18 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 18 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Elisabetta d’Ungheria, terziaria francescana. Quando muore a 24 anni, nel 1231, Elisabetta per molti è già “Santa”. Sposa a 14 anni, madre a 15, vedova a 20, la donna sceglie la povertà francescana del Terz’Ordine. Lei, la regina, visita e assiste i malati, anche quelli ripugnanti. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 1996
Di Stefano confermato sindaco. Nettissima la sua vittoria sul candidato della sinistra Luigi Guia. Elezioni a Sora. il primo cittadino ha ottenuto 10.442 voti contro i 3693 dell’avversario. Mezza giunta sarà rinnovata.
Inceneritore di rifiuti a San Vittore del Lazio, gli esperti: “Il posto non è adatto“. Il Comune sta valutando il progetto. L’impianto dovrebbe bruciare i residui di Colfelice.
Acqua Fiuggi, l’impianto si farà. La Regione Lazio firma il nullaosta per il nuovo stabilimento di imbottigliamento. Costerà 35 miliardi e sarà pronto entro tre anni. Il Comune risponde alle accuse di boicottaggi e ritardi mosse dal polo.