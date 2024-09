Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 18 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 18 settembre 2024

San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano. “Fratel Asino”: così si definisce San Giuseppe da Copertino, consapevole della sua scarsa formazione scolastica. Eppure, questo Santo vissuto nel XVII secolo riceve il dono della scienza infusa e delle levitazioni mistiche. Oggi è considerato il Patrono degli studenti e degli aviatori. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 18 SETTEMBRE 1994

Caccia aperta alle case squillo. Ancora auto sequestrate, ora la polizia indaga su circoli e night. Operazione anti-lucciole. Terza retata della Squadra Mobile in tre giorni: in 27 denunciati per atti osceni, arrestate tre prostitute straniere. L’inchiesta si allarga in tutta la Ciociaria. Sfruttando l’effetto sorpresa, la polizia continua con i blitz sull’asse attrezzato e la Monti Lepini. Attesa per la decisione del giudice di convalidare o meno i sequestri. Intanto l’offensiva della questura prosegue nei locali della provincia usati come copertura di accompagnatrici d’alto bordo. La nuova mappa del sesso a pagamento.

Ventisette invitati intossicati a Ceccano: galeotta è stata l’insalata di mare. Le analisi: non è salmonella. Dal magistrato i rapporti della Usl dopo la chiusura del ristorante: il germe rinvenuto non è pericoloso.

Mani pulite a Campoli, chiesti 13 rinvii a giudizio. E la seconda volta che il gip deve esprimersi sull’inchiesta durata tre anni. Il procuratore Savia ha raccolto nuovi elementi contro l’ex sindaco Giovanni Cipriani, assessori, imprenditori e funzionari. Le accuse vanno dalla corruzione all’istigazione alla corruzione, al falso.

Topi nelle scuole, disinfestate le aule. Proteste in Comune a Frosinone, ordinata la derattizzazione. L’assessore Spaziani Testa: “L’operazione sarà terminata oggi. Nessun pericolo per gli alunni. Evitiamo gli allarmismi“.

Pane e coperto gratis, coro di sì. Ma i ristoratori avvertono: “Nessuno dovrà fare il furbo“. Sondaggio tra i titolari dei locali ciociari dopo la mini rivoluzione attuata a Fiuggi per recuperare clienti.

Sinistra divisa, Forza Italia all’attacco. Verso le elezioni a Boville Ernica. Roccaforte Rossa a rischio.

Mense e scuolabus, il Comune fa da sé: promette risparmi e un servizio migliore. Cassino. Cambiano le tariffe. Scompare il doppio abbonamento per gli studenti che frequentano l’istituto per geometri. Eliminati alcuni affitti inutili.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 18 settembre 2024.

