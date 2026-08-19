Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN SISTO III, PAPA. Papa dal 432, Sisto III è ricordato per la lotta alle eresie pelagiana e nestoriana e per aver riconciliato i Patriarcati di Antiochia e Alessandria. Rinforza il dogma trinitario e dona alla città di Roma la Basilica di Santa Maria Maggiore. Morto nel 440, è sepolto in San Lorenzo fuori le Mura. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 19 AGOSTO 1996

Due vite spezzate a 23 anni. Uno studente si uccide a Sgurgola un disoccupato travolto dal treno a Pofi. Sgomento in Ciociaria per la morte di due giovani. Nessun messaggio lasciato dal suicida: paese sconvolto. Uno si è ucciso col gas di scarico dell’auto. L’altro soffriva di esaurimento.

Provincia di Latina al setaccio: controllati tutti i sorvegliati speciali. Operazione dei carabinieri. Verificate anche 52 persone agli arresti domiciliari. Posti di blocco sulle strade.

Il WWF: “Denunciamo i comuni che inquinano. Moria di pesci a Terracina.

Incendi, caccia ai piromani. Cassino, la polizia ha accertato che quasi tutti i roghi di agosto sono di origine dolosa: controlli rafforzati. In Ciociaria sono andati distrutti 500 ettari di bosco. Polemica per la mancanza di un piano di prevenzione.

Centro sportivo, via libera all’ultima azione. Fiuggi, a gennaio sarà consegnata la struttura: i lavori iniziati 20 anni fa. Potrà ospitare gare di calcio, nuoto, atletica, basket e tennis. Il Comune punta a organizzarvi grandi eventi.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDI 19 AGOSTO 2026

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