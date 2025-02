Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 febbraio 2025

[L’ANALISI] Il club giallazzurro ha cambiato ancora allenatore per cercare di uscire fuori da una situazione diventata a dir poco pericolosa. E’ il terzo tecnico in una stagione: mai successo in quasi 22 anni di presidenza Stirpe. Segno evidente di un momento molto delicato per la storia della società. Il neo mister, ex Modena e già negli staff di De Zerbi ed Allegri, dovrà restituire al gruppo fiducia e compattezza