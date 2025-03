Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 marzo 2025

[IL MOTIVO] La terapia d’urto di Bianco ha rilanciato la squadra giallazzurra passata dal penultimo al dodicesimo posto. La formazione ciociara con 11 punti in 5 gare (come la capolista Sassuolo) è la migliore del campionato considerando le partite più recenti. Il neo tecnico ha dato un autentico scossone raddoppiando la media di Greco e quadruplicando quella di Vivarini. Ma l’ex collaboratore di Allegri non si esalta: “Dobbiamo rimanere sul pezzo, i problemi non sono stati risolti”