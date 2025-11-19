Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 19 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 19 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Matilde (Mechtilde), vergine. Vive nella seconda metà del Duecento. Sàssone di nascita, Matilde entra presto tra le Benedettine di Rodersdorf dove si fa monaca. Raggiunge la sorella badessa a Helfta e lì si distingue per la sua umiltà e amabilità. Dirige il coro e ha frequenti visioni mistiche poi raccolte in un celebre testo. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI DOMENICA 19 NOVEMBRE 1995

Avino conosceva il suo assassino. Prima di essere bruciato, l’avvocato è stato aggredito e picchiato. L’autopsia è slittata a domani mattina per consentire accertamenti più specialistici sui pochi resti carbonizzati del penalista di Cassino. Da difensore a vittima della camorra. Le reazioni dal sud pontino: “Un gran professionista vittima della barbarie“.L’avvocato Giancarlo Corsetti: “Tanti colleghi ipocriti”.

Scuola, ruggisce la pantera. Esplode la protesta studentesca a Cassino, istituti occupati. I ragazzi oltre alla riforma chiedono più attrezzature e l’adeguamento delle strutture in tutta la provincia. Sotto accusa anche gli orari delle lezioni che non sono coordinati con quelli dei mezzi di trasporto pubblico.

Guerra su mobilità e incentivazioni, medici all’offensiva. Vertenza aperta con la Usl. Il sindacato Anaao: “Se non si cambia rotta ridurremo l’attività ambulatoriale”.

Sora, assunzioni in Comune. Servono 72 nuovi dipendenti, banditi i concorsi pubblici. L’assessore Sperduti: “Ci faremo molti nemici, ma chi avrà il posto se lo sarà meritato“.

