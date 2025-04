Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco da Paola, eremita, fondatore dell’Ordine dei Minimi. Fondatore dell’Ordine dei Minimi, patrono della Calabria e della gente di mare, è venerato come taumaturgo e protettore dei poveri, che nel Regno di Napoli retto dagli angioini erano in condizioni di grave abbandono e vittime di soprusi. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDÌ 2 APRILE 2024

Precipita per recuperare un pallone. Cede il solaio di un magazzino a Broccostella, 28enne di Arpino vola per 9 metri. Il giovane stava festeggiando la Pasquetta con gli amici: ricoverato all’ospedale di Sora.

Rotatorie, via ai lavori aprono due cantieri. Domani parte l’intervento alla Tomacella, poi al bivio Monti Lepini- asse attrezzato.

Radiologi sotto inchiesta la Asl ora vuole i danni. Straordinari gonfiati, cinque tecnici dell’ospedale di Sora a rischio processo. Incarico all’avvocato Gabriele Picano per la costituzione di parte civile.

Trovano un cucciolo chiuso in una busta. Moglie e marito notano l’involucro e lo salvano: il cane sarebbe morto. Pontecorvo, il piccolo yorkshire è stato ribattezzato “Pasqualino”.

Botte la notte di Pasqua, un ragazzo in ospedale. Quadrini: «La nostra città è accogliente Non si strumentalizzi l’episodio». Due gruppi di giovani sono venuti alle mani in piazza, mistero sul motivo.

Salvezza, giochi aperti. Turno di pareggi negli scontri diretti nelle retrovie, perde l’Empoli contro l’Inter: resta la bagarre per la permanenza in A. Frosinone, il nuovo modulo varato da Di Francesco a Genova si è rivelato utile: squadra più compatta e più concentrata.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 aprile 2025.