Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 luglio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Processo e Martiniano, martiri romani. Venerati nel giorno del loro dies natalis, Processo e Martiniano sono i custodi degli apostoli Pietro e Paolo durante la loro prigionia nel carcere Mamertino e da questi convertiti. Martiri a causa della loro fede cristiana sono sepolti nel cimitero di Damaso, al II miglio della via Aurelia a Roma. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 2 LUGLIO 1995

Lavori, 15 miliardi in fumo. Opere pubbliche incompiute a Frosinone. Fanelli chiede il recupero dei fondi e critica la struttura comunale. S.O.S. del sindaco alla regione per la perdita dei finanziamenti. Il parcheggio di Piazza Gramsci e la strada di collegamento rischiano di non essere ultimati. Via Ciamarra riapre tra 15 giorni.

Caro bidello, ormai stai guarendo e perciò ti licenzio. A Cassino odissea di un invalido. Padre di due figli, ha presentato ricorso al Tar.

Tragico frontale, fatale l’alta velocità. All’origine dell’incidente sulla Cassino-Atina l’invasione di corsia di un’auto all’uscita di una curva.

Acqua, pochissima e salata. Per fronteggiare la grande sete i comuni aumentano le tariffe ma fanno poco per ristrutturare le reti. Perdite il record nelle condotte colabrodo, le bollette alle stelle. Nel capoluogo, su 11 milioni di litri, sette non arrivano a destinazione. Problemi simili nel sorano e nel cassinate.

Ad Alatri, il consiglio viene sospeso e degenera in rissa. Pugni e urla: comune allo sbando. Nella bagarre redarguito il vigile che cercava di mettere pace.

Cassino, al Comune e ormai crisi. Scambio di accuse tra i partner. La crisi al Comune di Cassino è esplosa in pieno ed i motivi vengono spiegati in due comunicati stampa diffusi da PDS e dalla lista Per Cassino.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 luglio 2025.