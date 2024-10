Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 ottobre 2024

Nel 1917, molti giovani morirono per poche terre tra Italia e Austria. Oggi, un comitato italo-svizzero deve aggiornare i confini a causa del ritiro dei ghiacciai. In Sicilia manca l’acqua e si adottano misure draconiane. Ci siamo ammazzati per nulla. Priorità sbagliate nelle spese globali. Perché continuiamo ad ucciderci per niente: in Ucraina, in Libano, nella Striscia