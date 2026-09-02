Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 2 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 2 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN ZENONE, MARTIRE DI NICOMEDIA. Zenone era padre e due figli, Cosconio e Concordio. Tutti e tre subiscono la persecuzione dell’imperatore romano Giuliano l’Apostata, che vuole sbarrare la strada al cristianesimo. Il loro martirio, tra storia e leggenda, viene raccontato da un’antica passio latina. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 2 SETTEMBRE 2006

I TITOLI DI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2006

Almacart, solo cenere e rottami. Nulla si è salvato dal rogo che ha distrutto lo stabilimento di Castelliri. Dall’incendio si è salvata solo una parte degli uffici, ma è inagibile. Le fiamme partite dal magazzino. Il dramma di 45 famiglie: «Non sappiamo più che fare, non ci abbandonate». Vertice in Provincia con Scalia e l’assessore Simoncelli.

Con l’auto contro una quercia, muore carbonizzato. La vittima è un autotrenista di 62 anni, probabilmente colto da malore mentre guidava. Paliano/L’incidente vicino La Selva: dopo l’impatto la vettura ha preso fuoco. La moglie, alla notizia, si è sentita male.

Acqua, via libera agli aumenti. Approvata la revisione dei costi dell’Acea: tariffe più care del 15%. Assemblea dei sindaci ciociari: 32 sì, 5 no e a 10 astenuti (tra cui quelli dello Sdi in rotta con gli alleati).

«Siamo venuti perché Frosinone è al top». Cannarsa, Galasso e Rimoldi scommettono sulla matricola: «Saremo la sorpresa del campionato». Calcio serie B/Ieri entusiasmo alle stelle al Casaleno con tanti tifosi che hanno assistito ai primi allenamenti dei neo acquisti

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2026

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