Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Bernardino da Siena, sacerdote francescano. Ascoltato da Papi e analfabeti per il suo stile di predicazione senza bizantinismi, Bernardino da Siena è uno dei Santi francescani più noti e un grande riformatore del suo Ordine nel XV secolo. Viene proclamato Santo da Niccolò V nel 1450, appena sei anni dopo la sua morte. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 20 MAGGIO 2006

“Codice” al rogo, infiamma la polemica. Il sindaco Ciotoli: «La città di Ceccano prende le distanze da un atto scellerato». Stefano Gizzi, presidente dell’Accademia di belle arti, replica: nessuno ce lo impedirà, è un nostro diritto.

Patto di fine legislatura per far ritirare le dimissioni a Marzi e invito ai Verdi ad astenersi sul bilancio. Vertice per la crisi in Comune. Ill sindaco di Frosinone Marzi è soddisfatto dell’impegno dei partiti per risolvere la crisi, ma al momento non ritira le dimissioni e attende gli eventi.

Pensionato contromano, panico sull’A1. Veroli: doveva andare alla Asl e invece imbocca il casello dell’Autostrada.

.Ore 12.50, trema tutta Atina. L’ordigno spostato di 100 metri e fatto brillare in una buca. La bomba d’aereo da 500 libbre è tra le più grandi fatte saltare. Il sindaco: miracolato chi l’ha trovata.

Braglia: «Frosinone, ti faremo fuori». D’Antoni torna in gruppo. Oggi partenza da Fiuggi dopo la rifinitura. L’arbitro di domani sarà Celi di Campobasso. Il mister della Sangiovannese: «Campionato chiuso con il fiatone, ma abbiamo ricaricato le pile»

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2026