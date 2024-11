Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 20 novembre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 20 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Anna Kolesárová. Anna Kolesárová nasce nel 1928 nella Slovacchia orientale da una famiglia di contadini profondamente religiosi. Orfana di madre all’età di dieci anni, partecipa tutti i giorni alla Messa. Durante la II guerra mondiale è uccisa da un soldato russo per non aver ceduto alle sue avances. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 20 NOVEMBRE 1994

Giovane accoltellato a morte. Termina in tragedia una spedizione punitiva in centro. Un gruppo di ragazzi di Patrica aggredisce due fratelli dopo una lite avvenuta domenica pomeriggio. Ieri intorno alle 21.30 in piazza sacro cuore a Frosinone ucciso giordano Ferri, di 25 anni, accorso in difesa del fratello minore Dino.

Proteste in corsia, sale operatorie chiuse per sciopero. È guerra tra Usl e anestesisti. Il segretario della Aaroi: “Il servizio è male organizzato, chi fa troppo e chi niente”. Si autodenuncia medico di Sora pagato per non lavorare.

