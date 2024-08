Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pio X. Noto ai più per il Catechismo che porta il suo nome, Papa Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, governò la Chiesa dal 1903 al 1914: morì un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E’ stato canonizzato da Pio XII nel 1954. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 21 AGOSTO 2022

Caso Ruberti, verifiche sulle polizze. I controlli ordinati dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. La Asl: “Contratti stipulati dopo regolari gare d’appalto”. Nel 2021 la compagnia assicurativa di Vladimiro di Angelis si è aggiudicata tre di sei Lotti.

Non paga le bollette, la figlia lo denuncia. L’uomo, dopo la separazione, non ha più provveduto al sostentamento della famiglia rimasta per mesi, senza luce. La ragazza, diventata maggiorenne, si è rivolta ai Carabinieri. Il padre è indagato per violazione degli obblighi di assistenza.

Illuminazione in città, aumentano i costi: 70.000 euro in più. Il servizio gestito da Hera Luce rincara a causa della crisi energetica, sale anche la rata del contratto.

Si tuffa e sparisce nel mare mosso. Marco di Bozzo, 50 anni, di Pontecorvo è morto ieri nel primo pomeriggio davanti alla spiaggia delle Scissure a Gaeta. Ha lottato contro le onde poi è stato travolto. Vani i soccorsi. Aperta un inchiesta e lunedì si terrà l’autopsia.

«Frosinone, regalaci una gioia». I tifosi. Stasera il debutto in campionato contro il Brescia. I canarini inseguono il secondo successo consecutivo dopo quello di Modena. Grosso incita la squadra..

