Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 gennaio 2026

L’Amministrazione comunale ha potenziato la videosorveglianza grazie agli ultimi finanziamenti. Si arriverà a 103 dispositivi e verrà utilizzata anche una piattaforma di Intelligenza Artificiale. “È un progetto ambizioso ma necessario per una città che vuole essere al passo con i tempi e garantire tranquillità ai propri cittadini”, ha detto l’assessore Cristian Piermattei