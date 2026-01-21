Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 gennaio 2026
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Agnese, Vergine e martire. Fra le innumerevoli vergini che hanno sacrificato la vita per la fede di Gesù Cristo, emerge quale fiore Sant’Agnese. Nacque a Roma da genitori cristiani, appartenenti ad illustre famiglia patrizia… (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 21 GENNAIO 1996
Vigili, pochi ma col pugno di ferro. In un anno 10.000 multe. Il Sindaco: mancano i parcheggi, siate clementi. Alla festa della polizia municipale il comandante Segneri denuncia: “Siamo 47, ne servirebbero altri 43“. Il pizzaiolo batte il parrucchiere Pino Rotili e diventa il cittadino più tartassato per i divieti di sosta. Segnalate 94 violazioni edilizie.
Rifiuti, il Comune accusa i cittadini: poca collaborazione. Polemiche sulla raccolta differenziata. Dura replica del consigliere Venturi all’ex sindaco.
Il Mago di Barcellona dal gip. Per togliere fatture avrebbe commesso atti di libidine. Lo accusano uno studente e una ragazza di Anagni.
Elezioni nulle, si torna alle urne. Sentenza del Consiglio di Stato: ballottaggio da rifare per il sindaco. Sora. A tre anni dalla nomina Enzo Di Stefano dovrà vedersela con Luigi Giulia che aveva subito fatto ricorso. I giudici hanno assegnato 86 voti in più al candidato della sinistra che, superando Altobelli, approda al confronto finale.
Cade in un crepaccio il manager Usl: salvato dall’elicottero. In un escursione alla Camosciara. Giuseppe Tortièe scivolato sul ghiaccio: non è grave.
Invalido guarisce e perde il lavoro, parola la Usl. Per decidere sul ricorso i magistrati del Tar si affidano all’équipe medica del capoluogo.“Se la legge mi dirà mi darà torto, smetterò di curarmi”.
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 21 GENNAIO 2026
