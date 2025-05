Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 maggio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e Compagni, martiri in Messico. Nel periodo più difficile per la Chiesa messicana perseguitata, il sacerdote Cristoforo Magallanes, con 24 compagni, viene ucciso in odio alla fede il 25 maggio 1927. Questi martiri sono stati canonizzati da Giovanni Paolo II in una solenne cerimonia nel 2000, durante il Grande Giubileo. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 21 MAGGIO 1995

Otto idee per battere la crisi. Federlazio scrive al neopresidente della Provincia: ecco la ricetta. Dall’associazione delle piccole medie imprese l’invito ad occuparsi di più del rilancio economico. Elencati con puntiglio in una lettera i problemi e le necessità delle aziende sociali. Loreto Gentile a giorni incontrerà industriali e sindacati.

Da Teramo accuse al 118 della USL: troppi viaggi inutili. Dopo la morte di due pazienti esposto in procura dei medici abruzzesi. La replica del responsabile del servizio ciociaro: “Trasferte lunghe solo in caso di necessità“.

Farmacista accusa investigatori del NAS. Sale la tensione intorno all’inchiesta sugli sprechi milionari nell’azienda USL dopo i continui sequestri.

La cicogna batte la fiacca. Secondo gli ultimi dati Istat si partorisce sempre di meno. Tutte le cifre del fenomeno. In Ciociaria, crollo delle nascite: in 49 comuni più morti che bebè. In quattro paesi (Acuto, Castrocielo, Sgurgola e Viticuso) il numero dei defunti eguaglia quello dei neonati. Saldo attivo nei centri più grandi.

“Sindaco, beccati questo sasso e intervieni“. Ad Alatri originale forma di protesta. Un cittadino da mesi perseguita Patrizio Cittadini con ogni sorta di lamentela scritta su pietre colorate di tante dimensioni.

Anche a Santopadre sulle orme della belva. Uccisi piccoli animali da cortile. Organizzate alcune battute e trovate molte tracce del passaggio del misterioso felino che da mesi terrorizza le campagne di Fontana Liri.

