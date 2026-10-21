Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 21 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 21 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Gaspare del Bufalo, sacerdote, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Nato a Roma nel 1786, Gaspare sente la chiamata del Signore fin da piccolo. Da sacerdote evangelizza i poveri, rifiuta di obbedire a Napoleone, converte i massoni e i briganti che infestano lo Stato Pontificio. Nel 1815 fonda i due rami, maschile e femminile, dei Missionari del Preziosissimo Sangue. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 21 OTTOBRE 2006

Alessandra, in cinquemila per l’addio. La tragedia della metro. Ai funerali il ministro Mussi, il sindaco di Roma e le massime autorità provinciali. Pontecorvo si è fermata per salutare il feretro della giovane ricercatrice.

Accoltella la moglie, arrestato. La sua latitanza dura una notte: è accusato di tentato omicidio. Ex guardia giurata ferisce la donna vicino all’aeroporto del capoluogo. La coppia si era separata. Lui ha perso la testa dopo un faccia a faccia.

Villa a luci rosse, condanna per tre ciociari. Secondo l’accusa a gestire il giro era una donna di 73 anni: cinque anni di carcere.

«La Fiat punta su Cassino». Convegno organizzato dai Ds. Due milioni per finanziare i primi 38 progetti presentati dalle aziende. De Angelis: «Da Torino assicurano che è un impianto strategico».

Il Frosinone scommette sul tris. Dopo le vittorie a Vicenza e Pescara Iaconi vuole i primi 3 punti casalinghi. Dopo la squalifica l’argentino Rimoldi rientra al fianco di Anaclerio.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2026