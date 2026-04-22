Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 aprile 2026

[L’INCHIESTA] La volata promozione sta mettendo in campo due modelli diversi di business legato al calcio. Da una parte Venezia, Monza e Palermo, club controllati da colossi stranieri; dall’altra il club giallazzurro di proprietà di Maurizio Stirpe e della sua famiglia da 23 anni. Sulla carta una sfida impari ma la società di viale Olimpia ha sempre dimostrato con i suoi principi di poter competere ai massimi livelli. E quest’anno è l’ennesima conferma