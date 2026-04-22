Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 aprile 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 aprile 2026.
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Sotero, papa. Di origini greche ma nato a Fondi, Sotero è Papa dal 166 al 175. Attento alle esigenze dei cristiani d’Oriente, il suo Pontificato si caratterizza per le opere di carità e l’assistenza ai poveri. Per primo costituisce un ordine di diaconato femminile e deve fronteggiare eresie quali il montanismo. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 22 APRILE 1991
Frosinone, i “nuovi“ comunisti ciociari finalmente allo scoperto. Con un convegno dibattito sugli incentivi industriali. Tutti i big del partito mobilitati per l’occasione.
Frosinone, giudiziaria. In cassazione il ricorso del boss delle truffe.
Formia, svaligiata una boutique. Il bottino è di 30 milioni.
“Latina: nove anni al Duemila“. Domani convegno dell’Assindustria pontina, cui parteciperanno Andreotti e Pininfarina. La situazione alla vigilia della duplice scadenza del 1993 relativa alla fine degli incentivi. Klinger: “Grande attenzione alla nostra provincia”. L’incontro prende lo spunto dalla ricerca “Progetto Latina“ che l’associazione industriali ha condotto in collaborazione con il centro studi della Confindustria. Una concreta verifica di grande attualità.
Scarse commesse alla Valeo, 7 giorni di cassa integrazione. Coinvolti 400 lavoratori della stabilimento di Ferentino.
Lotteria fortunata, a Pontecorvo Agnano regala 50 milioni.
Sequestro Del Prete, due ore di silenzio. Tutto chiuso a Cisterna in segno di protesta. Consiglio straordinario nell’atrio di Palazzo Caetani.
Primavera col freddo ed incuria e nevicato ancora. Maltempo su tutto il Lazio.