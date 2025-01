Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vincenzo Pallotti, sacerdote, fondatore della Società dell’Apostolato Cattolico. Sacerdote romano (1795-1850), promuove il ruolo dei laici nella Chiesa in anticipo sui tempi, vincendo le diffidenze del mondo ecclesiastico. Per lui l’annuncio del Vangelo non spetta solo al clero ma a tutti i battezzati, uomini e donne. Sogna una comunità in cui tutti siano “apostoli”. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 22 GENNAIO 1995

Mozzarelle infette da germi. Chiesto dal servizio veterinario il sequestro della Valverde. Dopo i risultati delle analisi scatta l’allarme: pericoli per la salute di bambini e persone debilitate.su due campioni del prodotto del consorzio rinvenuta la listeria batterio che può provocare la meningite e l’aborto.

Schietroma insiste: “Cartelli elettorali di centro sinistra“. Il congresso provinciale del PSI. Il coordinatore nazionale ha ribadito la necessità anche per le prossime elezioni locali dei costituire una coalizione alternativa al polo di destra.

Bandito minaccia di rapire bimba. Giallo ad Alatri per una rapina in casa da 10 milioni. L’uomo ha strappato la neonata dalle braccia della madre e si è fatto dare i soldi. Indaga la polizia.

Padre violenta i figli piccoli. Invalido arrestato dai carabinieri del capoluogo per stupro. La squallida storia andava avanti da mesi in un appartamento del quartiere popolare Tavoni. Stufa del terribile menage la moglie, una donna di servizio ha sporto denuncia insieme ai due bambini. Ieri sera gli investigatori hanno sentito le vittime, un maschio o una femmina di nove e di 10 anni.

Miliardi al vento, il Comune dice stop e i cimiteri privati. Cassino. Si ha la gestione diretta. L’aggiunta romperà l’appalto con la ditta Alfano che in 33 anni non ha fruttato nemmeno una lira problemi anche negli altri camposanti.

Antonucci pronto alla fuga. Retata anticrimine: iniziati gli interrogatori dei 17 arrestati.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 gennaio 2025.