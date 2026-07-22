Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledi 22 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTA MARIA MADDALENA, DISCEPOLA DEL SIGNORE. Maria Maddalena, apostola degli apostoli, liberata dal male è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come Colui che ha vinto la morte. La festa di questa santa, che ha seguito Cristo fino al Calvario, si celebra il 22 luglio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 22 LUGLIO 1996

Usura, cinque anni a D’Ascenzi. L’imprenditore di Ferentino condannato anche a risarcire le vittime. Chiusa l’inchiesta del pm Di Bona e della Squadra Mobile. La sentenza al termine del rito abbreviato.

Al Matusa arriva la B, i dubbi del quartiere. «Anno d’inferno». «No, di grandi affari», ecco come la pensano residenti e negozianti. L’invasione dei tifosi è la cosa che spaventa di più. Bar e ristoranti i più contenti, tutti gli altri preoccupati per i sabati off-limits.

Rissa per il confine, zio e nipote in ospedale. A Patrica zuffa furibonda tra i proprietari di due terreni adiacenti: guariranno tra un mese.

Nove scrittori per riscoprire il passato. Giovani artisti emergenti racconteranno in nove tappe luoghi dimenticati della nostra regione. Coinvolti anche Arpino e Ausonia. Primo appuntamento il 28 luglio.

Calcio, serie B/ Frosinone, abbonamenti a quota mille. Quasi esaurita la tribuna coperta. Stirpe: «Voglio 4 mila tessere». Da ieri sera squadra in ritiro a Fiuggi, mentre cresce la febbre. Presentate le nuove maglie.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDì 22 LUGLIO 2026

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