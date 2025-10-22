Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 ottobre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Paolo II, papa. È il terzo Pontificato più lungo della storia, quello di Giovanni Paolo II, durato quasi 27 anni. Primo Papa polacco, ha collezionato tanti altri primati, ad esempio sul numero di viaggi compiuti. Ha guidato il Grande Giubileo del 2000 e “inventato” le Giornate Mondiali della Gioventù. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2024

Liceo, assemblea senza preside. Studente accoltellato, ieri la riunione dei ragazzi: «Era stata invitata anche la dirigente, ma ha preferito non partecipare». Oggi si torna in classe, una denuncia per i disordini.

Ciclabile Matusa-Scalo, riprendono i lavori. Ruspe in via Ciamarra. Il cantiere si trascina di anni tra uno stop e l’altro, l’amministrazione ci riprova. Definita la questione degli espropri: collegherà via Puccini con piazzale Kambo.

Spalti sicuri e servizi, così sarà rinnovato lo stadio “Popolla”. L’impianto affidato in gestione al gruppo di società guidato dalla Ceccano calcio 1920: investimenti per un milione e mezzo.

Il giallo di Franco Vettese, mappate le celle telefoniche. L’anziano scomparso da due settimane, ultimo avvistamento a Montecassino. Nell’ultimo contatto con la famiglia aveva detto che voleva andare da un amico.

Maxi finanziamento per una nuova mensa nella scuola “Lauri”. A Sora buone notizie per la primaria di via Giuseppe della Monica.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE 2025