Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 23 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 23 luglio 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Nrigida, patrona d’Europa. Nobildonna, sposa, madre di otto figli, fondatrice dell’Ordine del Santissimo Salvatore.: Brigida nasce nel 1303 a Finsta, in Svezia. La sua sarà la vita di una donna moderna: viaggi, lettere ai principi europei, esperienze mistiche e messaggi al Papa perché da Avignone torni a Roma. (Leggi Tutto…)

ACCADDE OGGI

I TITOLI DI DOMENICA 23 LUGLIO 1995

Estate, ospedali a rischio. In diversi nosocomi il personale è ridotto al minimo e molti reparti funzionano solo sulla carta. Il Direttore Generale: “È l’ultimo anno poi ci organizzeremo“. Secondo Giuseppe Torti ci sono 300 dipendenti di troppo nelle strutture ospedaliere: andranno ridistribuiti meglio.

Il sindaco offre un solo posto al PdS. Rotte le trattative. Cassino. Crisi in alto mare.

Staccò la testa al cognato con l’ascia. I medici: ha gravi tare mentali. Tre colpi d’ascia per staccare la testa al cognato e punirlo perché non gli aveva restituito le 80.000 lire che gli spettavano.

La superstrada dei ricatti. Il senatore Bruno Magliocchetti vuole denunciare la ditta che sta ultimando il tratto tra Abruzzo e Ciociaria. Frosinone – Sora – Avezzano, dure reazioni dopo l’ennesimo stop. Mobilitati il sindaco Enzo Di Stefano ed il presidente della Provincia de L’Aquila per sbloccare i 7 miliardi per pagare l’opera.

Turismo in crisi, la stagione ancora non decolla. Meno presenze in Ciociaria.

Si ribella all’espulsione. Alatri. Il caso del consigliere Italo Cianfrocca assenteista.

Nuovo stadio bocciato, presentati ricorsi al Tar. Fiuggi. Il Comune non si è mosso. Tira brutta aria per il futuro centro sportivo di Capo i Prati a Fiuggi.

I GIORNALI DI MERCOLEDì 23 LUGLIO 2025