Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 23 ottobre 2024

San Giovanni da Capestrano, sacerdote francescano, patrono dei cappellani militari. È in prigione che Giovanni sente la chiamata e diventa sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori. Predicatore in Italia e in Europa, guiderà la battaglia di Belgrado contro la minaccia dei Turchi, tre mesi prima di morire, nell’ottobre 1456. Santo dal 1690, è patrono dei cappellani militari. Leggi

Cani venduti come cavie. L’inquietante ipotesi spuntata nelle indagini sulla truffa alle Usl. Oltre ai 16 indagati, nell’inchiesta potrebbe ora comparire anche il nome di una casa farmaceutica. Intanto il fascicolo dell’inchiesta della Procura circondariale è stato trasmesso a quella del tribunale poiché oltre alla truffa si ipotizzano anche i reati di abuso e falso. In settimana altri interrogatori.

Sequestrati i documenti dalla magistratura per le spese gonfiate al conservatorio. L’inchiesta si allarga. Secondo il rapporto di un ispettore del ministero, il direttore avrebbe sperperato 130 milioni di lire per incidere un disco.

Protegge la moglie, sindaco a giudizio. A Pignataro il primo cittadino non concesse una licenza a una ditta concorrente.

“Siamo pronti alla sommossa”. Chiude il Pronto soccorso a Fiuggi, il sindaco: “Intervenga la Procura”. Esplode la rivolta contro la decisione della Usl: in 3000 pronti a marciare sul capoluogo.

Ospedale, Ferentino scende in piazza. Oggi manifestazione di protesta contro il piano regionale. Contestato il ridimensionamento della struttura. il Comune presenterà anche un ricorso al Tribunale Amministrativo.

Due paesi alle urne: 8 i candidati sindaco a Torrice e Boville Ernica. Le elezioni tra un mese. Ieri sono state presentate ufficialmente le liste che il 20 novembre scenderanno in gara. Moltissimi sono i volti nuovi.

