Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 23 settembre 2026

Il Consiglio comunale di Latina approva un documento che impegna la sindaca Matilde Celentano di rapportarsi con Regione e Governo sui problemi di sovraffollamento del Pronto Soccorso del Goretti. Inoltre la prima cittadina dovrà chiedere risposte sul futuro dell’ospedale e del nuovo nosocomio che dovrà sorgere a Borgo Piave. La prima cittadina getta acqua sul fuoco ma le opposizioni attaccano e sottolineano le assenze dell’Asl e dei rappresentanti della Regione