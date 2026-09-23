Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 23 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 23 settembre 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 23 settembre 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Pio da Pietrelcina, sacerdote. Pietrelcina, 25 maggio 1887. E’ tra queste coordinate spazio-temporali che inizia la storia di uno dei Santi più amati: padre Pio, al secolo Francesco Forgione. La sua vita, ispirata dall’esempio di San Francesco, ha un riferimento costante: la Croce, la passione di Cristo. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 23 SETTEMBRE 2006
Masso killer, parla il testimone. Ecco cosa accadde la notte del 13 agosto dello scorso anno a Piumarola. L’inchiesta sul lancio del sasso in autostrada che causò la morte di Natale Gioffré e il ferimento del figlio
Sgurgola, sindaco decaduto, si torna alle urne. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell’opposizione che contestava il terzo mandato.
Notte bianca e partita, città vietata alle auto. Strade blindate da oggi pomeriggio a domani mattina per i due mega eventi. A Frosinone giornata da incubo per gli automobilisti: in molte zone la sosta sarà vietata già dalla mattina.
Frosinone, i tanti dubbi di mister Iaconi. Formazione in alto mare: ballottaggi tra D’Antoni e Rimoldi e tra Lodi e Galasso. Canarini a caccia della prima vittoria con lo Spezia. Abbonamenti a quota 2.241