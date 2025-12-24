Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 24 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

SANTA TARSILLA, VERGINE ROMANA, ZIA DI SAN GREGORIO MAGNO. Monaca romana e zia paterna di Gregorio I Magno, Papa dal 590 al 604, è molto lodata dal nipote per la fede e la carità. Dedica la sua vita alla preghiera e all’aiuto del prossimo in difficoltà. Non si chiude nel monastero, ma esce spesso per le strade per assistere poveri e malati. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI DOMENICA 24 DICEMBRE 1995

Natale, per la tavola non c’è crisi. In calo le vendite di abiti gioielli e perfino dei tradizionali abeti. Commercianti insoddisfatti nel capoluogo del livello degli acquisti per le festività. Flessione del 10%. Insieme a dolci e alimentari solo il settore dei giocattoli, seguita a tirare. “Cresce del 35% la spesa“ dice la titolare di un negozio di giochi.

S.O.S. delle piccole medie imprese: “non ce la facciamo“. Critiche a banche e amministratori. Burocrazia lenta, infrastrutture da terzo mondo, politici distratti, credito esoso.

Ferito in guerra ottiene 3000 lire. Ora attende il verdetto dei giudici. Viene ferito in guerra sul fronte di Cassino. Le schegge di due cannonate lo raggiungono alla schiena ed al braccio. Era il gennaio del 1944. Giovanni Spiridigliozzi oggi 65 anni contadino di Pontecorvo presenta domande al ministero del Tesoro per avere la pensione. Nonostante siano trascorsi i 45 anni, non ha avuto ancora alcun riconoscimento.

