Le Prime Pagine dei giornali di meroledì 24 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 giugno 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 giugno 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA. Cristo lo definì “il più grande tra i nati da donna”. San Giovanni Battista, il precursore di Gesù, è uno dei santi più venerati nel mondo ed è l’unico di cui la Chiesa celebra il giorno della nascita terrena, il 24 giugno, oltre a quello del martirio (29 agosto). (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 24 GIUGNO 2006
Banda del buco: due colpi alla stessa ora. Banditi scatenati a Ferentino. I carabinieri pensano ad una azione coordinata dello stesso gruppo di malviventi. Sulla Casilina alle 3 di notte: smurata la cassaforte di una ditta e bar svaligiato.
Gabriele prosciolto da Borrelli: ora vuole tornare ad arbitrare. L’inchiesta sul Calcio. L’unico arbitro sotto inchiesta uscito indenne dalla relazione dell’Ufficio indagini della Federcalcio è il frusinate Marco Gabriele.«Penso che l’atteggiamento difensivo di Gabriele, unico fra gli arbitri a presentarsi spontaneamente ai magistrati napoletani per rendere interrogatorio, sia stato determinante per la decisione della giustizia sportiva», commentano gli avvocati Gaetano Scalise e Luigi Tuccillo.
Anagni. Noto vara la Giunta: tra gli assessori due esordienti. Quattro ex assessori e due new entry nella squadra che affiancherà il sindaco Carlo Noto nell’amministrazione della città dei papi per i prossimi cinque anni. E’ stata decisa anche la data del consiglio di insediamento: giovedì alle 18.30.
Rassegna medievale: un mese di spettacoli. Presentato il cartellone della tredicesima edizione. Festival nel segno di Boccaccio. Buffalmacco con Peppe Barra e Andre De La Roche l’evento clou.
Ferrante e Riganò nel mirino. Il Frosinone tratta l’ingaggio dei due attaccanti di razza. Calcio. Serie B. È quasi fatta per il ritorno del mediano Guido Di Deo.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDì 24 GIUGNO 2026
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