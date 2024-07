Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 24 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 luglio 2024

San Charbel Makhluf, sacerdote. Noto come “il Padre Pio del Libano”, Charbel Makhluf è un monaco maronita; nel 1875 ottiene il permesso di vivere da eremita. Vicino a Dio nel silenzio e nella preghiera, dopo la morte gli vengono attribuiti molti prodigi, soprattutto guarigioni miracolose. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 24 LUGLIO 2022



Pedofilia, l’indagine si allarga. Coinvolto un operaio trentottenne di Ferentino: ricariche telefoniche i cellulari per le foto hot. La polizia postale ha sequestrato pc e tablet. L’analisi degli informatici in cerca di file.

Siccità, l’allarme di Confagricoltura: “Perdite del 40%”. In sofferenza il settore cerealitico. Ma anche la viticoltura e l’olivo.

Pista ciclabile, disagi e rabbia degli esercenti. A Frosinone il nuovo senso unico scontenta gli operatori: “Perso il 30% di incassi“. Auto contromano in via Marittima e qualche caduta a causa dei nuovi controlli.

Ospedali e assistenza sul territorio, le carenze. In un “libro bianco” tutte le criticità relative all’offerta di salute in Ciociaria. Dai bilanci i dati sui ricoveri, cosa c’è e cosa manca. Un plauso al personale.

Offese ai giudici, nuovi elementi. Dopo l’assunzione dei cinque imputati per l’omicidio Mollicone è apparsa una scritta davanti al palazzo di giustizia di Cassino. I carabinieri hanno sequestrato lo striscione e acquisito le immagini della videosorveglianza: si indaga per vilipendio.

Frosinone, buona la prima. Nell’amichevole contro il Bari, neo promosso, i canarini si impongono con un goal partita dell’attaccante Luca Moro. In tribuna si è visto Samuele Mulattieri, ex Crotone, di proprietà dell’Inter. È l’ultimo arrivo per Grosso.

