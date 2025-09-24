Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 24 settembre 2025

[E' LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 24 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano. Carlo Antonio Divini nasce a San Severino Marche nel 1653. Presto orfano, entra tra i Frati Minori. Prende il nome di fra Pacifico e comincia un lungo e appassionato servizio di apostolato nella sua regione. Una salute via via più fragile lo porta alla morte nel 1721. È proclamato Santo nel 1836. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 1995

Troppo pochi per essere vigili. Dei 120 previsti dalla legge soltanto 46 sono in servizio e per le strade ne rimangono appena 19. Mancano più della metà degli uomini nella polizia municipale. Intanto sempre in tilt numerosi semafori cittadini. Il Comune prende tempo per decidere. Pericoli per automobilisti e pedoni.

Appalti super treno. Slitta l’intesa con le imprese locali. Provincia, vertice interlocutorio.

“Le banche ci rovinano“. Secondo una delle associazioni di categoria in sei mesi chiusi in Ciociaria 4500 conti correnti. Vertice tra gli operatori del settore per decidere un’azione comune.gli istituti di credito replicano: “Non esageriamo, discutiamone“.

Strade dissestate, appaltati lavori per 26 miliardi. In Provincia effettuati 69 interventi.

Helcat, 420 posti a rischio: domani vertice a Roma. La giornata della speranza. E’ quella di domani per i 400 lavoratori della Helcat di Pofi, la fabbrica dichiarata fallita il 28 luglio scorso.

