[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
San Nestore, vescovo di Magydos e martire. Difende, nascondendole, le comunità cristiane in Panfilia, l’attuale Turchia, durante le persecuzioni dell’imperatore Decio. Ma lui si fa trovare a casa intento a pregare. Arrestato e torturato, si rifiuta di sacrificare agli idoli. Viene crocifisso, circondato da una folla di fedeli in preghiera. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 1996
Scappatelle, l’infedeltà e donna. Gli investigatori confermano: “Due volte su tre sono le mogli a tradire“. Sempre più le coppie in crisi. Diffusa l’abitudine di ricorrere alla polizia privata per smascherare il coniuge. Affidarsi a un’agenzia per scoprire i tradimenti costa 5 milioni. L’età critica va dai 30 ai quarant’anni.
Dopo i confetti, la moglie scopre l’inganno. Ora i suoceri mancati lo hanno ripudiato. Il caso del bigamo ad Anagni.
Piani da 400 miliardi. Sì dal Consiglio comunale tra polemiche e accuse. Progetti edilizi di riqualificazione.
Fanelli, padre contro figlio. L’ex onorevole, amico di Maccanico, si candida al Senato con Dini. Elezioni, nuova grana per il sindaco di Forza Italia.
Il Tar reintegra Maria Luisa. La puericultrice dell’ospedale di Anagni era stata licenziata dalla Usl dopo la denuncia del ministro Frattini. La donna, dopo una visita di controllo, non era stata più giudicata invalida civile. “Per me è la fine di un incubo“.
Iannarilli: “Assessore torni a casa“. Ad Alatr bufera sul bilancio. E polemica sui fondi destinati alla biennale di pittura e tolti allo sport.
Incendio al Capocabana: danni per 150 milioni. Il locale di Veroli in fiamme per un corto circuito.