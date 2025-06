Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 25 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Guglielmo, abate, fondatore dei Monaci di Montevergine. Pellegrino, eremita, abate, di nuovo pellegrino. È dinamica e varia la storia di Guglielmo da Vercelli. Il Santo, nato nel 1085, diviene popolare in Irpinia dove si stabilisce dopo lunghi viaggi, fondando l’Abbazia di Montevergine e l’annessa Congregazione di monaci. Si spegne nel 1142.

I TITOLI DI DOMENICA 25 GIUGNO 1995

L’utente parlò al muro. Lunghe attese, poi la comunicazione cade senza avere parlato con nessuno: gli uffici restano chiusi. Molti enti lasciano inserite segreterie telefoniche infedeli. Voci cortesi con tanto di sottofondo musicale pregano di attendere ma gli uffici sono deserti. Inps Inail ASI, il Comune di Frosinone tra quelli che poco rispettano le esigenze dei cittadini.

Sottopasso via Gaeta, le ferrovie: nessuna modifica al progetto. Il Comune convoca un vertice. Tre consiglieri chiedono di cambiare il tracciato per salvare parte di un supermercato.il direttore dei lavori: “Il 3 luglio occuperemo l’area“.

Ucciso da un calabrone. Sant’Elia, Benedetto Grossi è stato punto mentre tagliava erbacce. La vittima è giunta in ospedale già morta. In Ciociaria un decesso l’anno per punture di insetti.

130.000 pensioni, dati Istat: in Ciociaria la più bassa quota di indennità per invalidità del Lazio, i commenti. Ammonta a 1000 miliardi l’anno la somma erogata dall’Inps. L’importo medio annuo è di poco inferiore agli 8 milioni, nettamente al di sotto della media regionale che è superiore ai 10 milioni.

Impianti sportivi in abbandono e se ne fa un altro. Pontecorvo, giunta sotto accusa. La maggioranza ha deliberato di costruire in centro un Pallone tensostatico che ospiti avvenimenti sportivi e non. Le minoranze contestano.

Sorpresa alla CRDM: 10 posti in più. Sindacale. Incertezza per Elcat Di Pofi: martedì incontro al Ministero del Lavoro.

