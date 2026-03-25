[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

Buon Ladrone. È l’uomo che sul Golgota “strappa” il Paradiso a Gesù all’ultimo respiro. La tradizione lo ha definito “buono” per distinguerlo dall’altro malfattore crocifisso accanto a Cristo. Nel Vangelo apocrifo di Nicodemo del IV secolo viene chiamato col nome di “Disma”. È patrono di detenuti e moribondi.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 25 MARZO 1996

Privato dona Tempio romano. A Cassino imprenditore acquista il Ninfeo Ponari e lo regala all’università. Coperto di rovi si trova alle pendici di Montecassino: è di grande valore. Il gesto per sensibilizzare le autorità.

Prezioso documento medievale su compact. È un’opera rarissima di un Monaco benedettino di 1000 anni fa.

Corsa clandestina, quattro feriti. Dopo l’incidente uno dei due automobilisti fugge: denunciato dalla polizia. Sfiorata la tragedia sullo stradone della zona industriale di Frosinone durante una gara notturna ad alta velocità.

Giovane esce dal coma e denuncia lo spacciatore invalido. Salvato all’ospedale di Terracina.

Gaeta, pesca pericolosa. Piombi ed ami sibilano tra i passanti. Interrogazione al Sindaco.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 25 MARZO 2026

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