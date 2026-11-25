Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 25 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 25 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

BEATI LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI, CONIUGI. Hanno vissuto il matrimonio come cammino verso Dio facendosi Santi: Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi sono la prima coppia di sposi beatificata per volontà di Papa Wojtyła. La loro memoria liturgica ricorre nel giorno del loro anniversario di nozze, celebrate nel 1905. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 25 NOVEMBRE 2006

Forza Italia: il candidato è Ottaviani. Forza Italia esce allo scoperto: il prossimo candidato a sindaco del capoluogo sarà Nicola Ottaviani. Lo sostiene il segretario provinciale Antonello Iannarilli: «Anche se – spiega il coordinatore – a decidere sarà Roma e bisognerà tener conto degli equilibri regionali. An ha già i sindaci a Viterbo, Rieti e Latina. L’Udc ha il 6% dei consensi, ha il sindaco di Cassino e ha perso a Sora per una lotta fratricida».

Lavori eseguiti, riapre il Nestor. Tolti i sigilli dopo le verifiche: montate 25 porte taglia fuoco. La Multisala frusinate riprenderà la programmazione mercoledì, capienza ridotta del 15%.

Aeroporto, Scalia: «Si va avanti». Il presidente: «Puntiamo sul traffico leggero e non sui voli low-cost». Dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale Fabio Ciani, arriva la replica: «Eliporto sì, ma non solo».

Muore nel bagno di un locale: giallo. La vittima è una studentessa di 24 anni di Frosinone. Oggi l’autopsia. La ragazza era in un pub del capoluogo con una comitiva di amici. A mezzanotte la tragedia, inutili i soccorsi.

«Attento Frosinone, veniamo per vincere». Il capitano del Mantova Notari lancia la sfida. Antonioli replica: «Tornerete a mani vuote». Verso l’attesa sfida tra la squadra guidata dal ciociaro Di Carlo e i canarini.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2026

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