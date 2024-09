Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 25 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di mercoledì 25 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Firmino, Vescovo di Amiens e Martire. Originario di Pamplona in Spagna, Firmino nasce in una famiglia pagana ma cresce con un prete che lo educa al cristianesimo. Evangelizzatore della Francia, diventa vescovo di Amiens per essere poi arrestato durante le persecuzioni. Rifiutatosi di abiurare, viene martirizzato tra il 290 e il 303. Leggi qui.

I TITOLI DI SABATO 25 SETTEMBRE 2004

Autosaloni e maxi truffe: 2 arresti. In manette due persone di Cassino e Aquino. Sono accusati di avere aperto società fantasma per ottenere rimborsi IVA su fatture false.

Mary al Grande Fratello. Ciociaria metafora vincente. Salvaci dal cliché.

Corte d’appello adesso servono i soldi. Tofan e Cutrufo chiamano comune e provincia: “Diteci quanto potete stanziare”. Affollata assemblea in tribunale per fare il punto della situazione alla vigilia della discussione in commissione Bilancio.

I giardinetti di Isola del Liri dedicati a Franco Valente. Il giovane, catturato durante un rastrellamento, fu ucciso dai tedeschi a Cassino nel 1943.

Due locali della stazione per adeguare il capolinea del Cotral. A Sora accordo Comune – Ferrovie.

Riti satanici, una moda da alta borghesia. Gli investigatori tracciano il profilo degli adepti: pochi giovani, molti professionisti. Negli ultimi anni almeno 40 episodi di tombe profanate e furti di ostie. “Ma in ciocaria non ci sono sette stabili”.

A Trevi nel Lazio il fascino antico dei templari. Oggi l’inaugurazione del museo nel castello Cajetani e del percorso storico. Il sindaco: “Un’importante occasione per lo sviluppo del turismo”. Previsti anche i corsi di storia medioevale.

