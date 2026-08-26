Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 26 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alessandro di Bergamo, martire. Tra il III e il IV secolo al comando della legione Tebea c’è Alessandro. Spostato in Occidente, gli viene ordinato di scovare e consegnare i cristiani, ma siccome anche lui si è convertito, si rifiuta e diserta. Viene catturato e martirizzato a Bergamo, di cui oggi è patrono.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 26 AGOSTO 1996

Il caso è chiuso, resta la paura. L’avvocato ingiustamente arrestato per cocaina teme nuove trappole. La polizia non ha più dubbi: Giorgio Ceccarelli è rimasto vittima di un complotto familiare per togliergli la figlia. Insieme alla suocera Maria Smith che si è pentita e ha confessato di aver organizzato il tranello al genero sono indagate altre tre persone.

Vedova di 81 anni derubata e chiusa a chiave in camera. A Latina ladri in azione in pieno centro. La donna è stata liberata dai Vigili del Fuoco.

Detenuto in casa, spacciava in strada. A Latina è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione.

Emergenza traffico, parte la rivoluzione. A Cassino per rilanciare il turismo il Comune dà il via al nuovo piano viabilità. La giunta intende sistemare e illuminare buona parte delle vie del centro. Erano molti anni che si aspettavano tali interventi.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDI’ 26 AGOSTO 2026