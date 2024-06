Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 26 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Josemaria Escrivà de Belaguer, fondatore dell’Opus Dei. Un’Opera che permettesse a chiunque di farsi santo. Fu questo l’ideale che accese, ancora giovane, San Josemaria Escrivá de Balaguer, il fondatore dell’Opus Dei. La sua è la storia di un sacerdote “innamorato di Dio” che era solito dire: “Di cento anime, ce ne interessano cento”. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 26 GIUGNO 2022

Sindaco, è il giorno della scelta. Riccardo Mastrangeli o Domenico Marzi? Si vota oggi fino alle 23, subito dopo inizia lo spoglio decisivo. Il candidato del centrodestra contro quello del campo largo. I possibili Consigli comunali a seconda di chi vincerà la sfida.

Rischia il processo per una rosa. Imprenditore di 39 anni viola il divieto di avvicinamento per lasciare il fiore nell’auto della moglie da cui si sta separando. L’uomo, già accusato di maltrattamenti e stalking, per farsi perdonare a San Valentino ha sfidato le restrizioni giudiziarie.

Covid, settimana da dimenticare. Due morti, casi in aumento dal 20 al 25 giugno sono stati 2.189. L’appello dell’Asl: «Nascondere la positività è irresponsabile». A Cassino il record di contagi: 158 infettati, il 7 per cento del totale in provincia, seguono Veroli, Frosinone e Sora.

Ospedale, l’ispezione del direttore. Senza farsi annunciare, il nuovo manager della Asl Aliquò venerdì è stato al “SS. Trinità” per rendersi conto dei problemi. «Ci cono criticità abbastanza importanti, ma anche risorse e progetti per il Pronto soccorso e il reparto di endoscopia».

Il Frosinone in… difesa. Ufficiale l’arrivo di Lucioni dal Lecce, per il reparto arretrato si fa il nome di Monterisi, ultima stagione alla Fidelis Andria. Il centrale ed ex capitano salentino arriva da tre promozioni in serie A consecutive. Un uomo di esperienza per Grosso.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 giugno 2024.

Screenshot

Screenshot