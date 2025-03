Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 26 marzo 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 marzo 2025

San Castulo, martire, sulla via Labicana. Funzionario presso l’imperatore Diocleziano, nasconde i cristiani durante le persecuzioni. Tradito da un apostata, viene arrestato e torturato, restando fedele a Cristo fino alla fine. Secondo la tradizione viene sepolto vivo in una cava di pozzolana sulla via Labicana. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 26 MARZO 2024

Uscite volontarie, sì al piano Fca: via 300 operai. Incentivi di 80 mila euro per chi ha 55 anni. Occupazione a picco nell’impianto di Cassino

Riequilibrato il bilancio: «Torniamo a investire». Conferenza del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli sul risanamento dopo 12 anni: «La crisi? Io vado avanti». Rischio di “tagli” per gli asili nido. Previste 25-30 assunzioni negli uffici.

Picchiata con la figlia neonata in braccio. Giudizio immediato per il compagno della donna, un 52enne di Frosinone. colpi con una bottiglia di vetro, aggressioni anche quando era incinta.

Un altro chilo di droga trovato al “Casermone”. I controlli intensificati dopo il delitto di due settimane fa in via Aldo Moro. Hashish e marijuana pronti per lo spaccio. Controllati anche i luoghi della “movida.

Il Frosinone sogna con la magia di Soulé. L’argentino firma un gol capolavoro con l’Albiceleste U.23 riprendendosi da un momento opaco: il suo apporto decisivo per la salvezza dei giallazzurri

