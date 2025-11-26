Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 26 novembre 2025

*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Leonardo da Porto Maurizio, francescano. Sacerdote francescano dalla “parola bruciante”, percorse l’Italia “per ammonire e convertire folle immense”, richiamando “alla penitenza ed alla pietà”. Questo era secondo Giovanni Paolo II, Leonardo, il Santo ligure che eresse al Colosseo 14 edicole per il pio esercizio della Via Crucis. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI I TITOLI DI DOMENICA 26 NOVEMBRE 1995
“Sono pronto ad uccidermi“. Disperata storia di un ragazzo che la Giustizia vuole strappare ai genitori. In un rapporto al Tribunale dei Minori sulle condizioni di vita di Nicola se ne chiede il distacco. Ha 13 anni, vive a Pastena. Il 7 dicembre un giudice deciderà chi dovrà adottarlo. Intervista a lui e al padre che chiede aiuto a tutti.
Il sindaco va a a Roma per fare pace con alleanza nazionale. Il CCD all’opposizione. Comune. Crisi sempre più nera.
Lei se ne va e Davide vuole morire. Un travolgente amore tra due studenti dell’Artistico rischia di finire in tragedia.
Sprechi alla Usl, quattro avvisi in arrivo. Continua la maxi inchiesta sui farmaci, gli appalti e le incentivazioni.
Tangentopoli in 18 a giudizio. Arriva alla fine la maxi inchiesta sul malaffare nel capoluogo aperta dalle confessioni di Marano. I sostituti Coletta e Misiti chiedono di processare politici e tecnici. 20 richieste di proscioglimento per quanti avevano ricevuto avvisi di garanzia quasi due anni fa. Numerosi i reati contestati.
Chi ha inquinato il Sacco? 10 giorni per una risposta. Ceccano. Indagini sui pesci morti.
Campo di nomadi all’aeroporto. Mobilitati sindaci di Aquino Piedimonte e Castrocielo. Incontro con il prefetto mentre partono i lavori. Arriva uno strano fax e in pochi giorni sorgerà un centro profughi. Su 20.000 m² dovrà nascere un gigantesco accampamento si dice per 500 zingari sfrattati dalla capitale
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 26 NOVEMBRE 2025
