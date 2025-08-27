Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 27 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Monica, madre di Sant’Agostino, vescovo. Santa Monica, madre di Sant’Agostino, donna dalla fede salda, ha profondamente vissuto i valori del cristianesimo nella quotidianità. La preghiera è stata la sua forza lungo tutto l’arco della sua vita. La sua memoria ricorre il 27 agosto. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 27 AGOSTO 2024

Lorenzo, un tragico destino. Il giovane morto sulla “156” non doveva essere alla guida, ma l’amico aveva dimenticatola patente e chiesto a lui di mettersi al volante. Disposta l’autopsia, peggiorano i due feriti.

Marciapiedi a ostacoli tra erbacce e incuria. Da via Fosse Ardeatine a viale Michelangelo, nei pressi delle scuole e non solo. Praticamente tutti gli spazi per i pedoni sono ridotti in condizioni pessime.

Dà fuoco alle sterpaglie, il rogo distrugge 50 ettari. Denunciato un 47enne. L’uomo è finto nei guai per le fiamme divampate l’8 agosto a Fontana Liri. Decisive le testimonianze e la visione della telecamere, rischia di pagare i danni.

Montecassino, dopo 80 anni spuntano reperti bellici. La scoperta di fronte all’Abbazia, teatro nel 1944 dei bombardamenti. Ai piedi dell’Obelisco trovati due proiettili da mortaio e tre ogive di grosso calibro.

Sigismondo e Isotta, il teatro riparte da un amore impossibile. L’inaugurazione. Il grande successo di “A Fra” con Giovanni Scifoni ha chiuso la prima settimana del festival. Da oggi si torna in scena. Sabato gran finale con i Carmina Burana.

Frosinone, serve l’acuto. Stasera il Modena allo “Stirpe”, la squadra di Vivarini in cerca della prima vittoria e del riscatto dopo il ko di La Spezia. Le scelte definitive del mister solo questa mattina. Dal Monza è arrivato Machín per rafforzare il centrocampo





LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 27 AGOSTO 2025