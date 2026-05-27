Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agostino, arcivescovo di Canterbury. È chiamato a ragione l’Apostolo d’Inghilterra, Sant’Agostino, l’abate benedettino che viene inviato sull’isola tornata a essere terra di missione dopo la degenerazione dei costumi e l’invasione dei barbari. Morto nel 604 la sua tomba, a Canterbury, diventa subito meta di pellegrinaggi. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 27 MAGGIO 2006

Studentessa muore in sala bowling. Barbara, 25 anni di Frosinone, è stata colta da malore. Oggi l’autopsiaLa ragazza, prossima alla laurea, stava giocando con un gruppetto di amici a Castelmassimo di Veroli.

Bilancio: la Cdl si ritrova senza numeri per bocciare la manovra. Frosinone la Cdl si ritrova improvvisamente senza un consigliere per bocciare il bilancio. Il tutto mentre il sindaco di Frosinone Domenico Marzi e i partiti alleati del centrosinistra stanno lavorando per trovare il ventunesimo consigliere e approvare con facilità la manovra, salvando così la legislatura ed evitando l’arrivo del commissario.

Violenza sessuale nel parcheggio: arrestati. I due di Alatri, secondo la denuncia, avrebbero aggredito la donna dopo una serata in discoteca.

Ore 16: la supersfida per la “B” in diretta tv. Perra getta il guanto: «Con la Sangiovannese abbiamo ancora un conto in sospeso». C1/Braglia ribatte: «Il Frosinone può farcela al 70%, ma noi ci proveremo fino all’ultimo». Il prefetto nelle vesti di commentatore.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDì 27 MAGGIO 2026

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