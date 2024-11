Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 27 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Virgilio, vescovo di Salisburgo. Monaco nella natìa Irlanda, Virgilio svolse gran parte della sua attività a Salisburgo come vescovo, chiamatovi da Pipino il Breve con il compito di evangelizzare e pacificare il Ducato di Baviera da poco conquistato. Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 27 NOVEMBRE 1994

Scuola, 5000 in corteo. Intanto 25 istituti sono in autogestione, 17 occupati. Ieri a Cassino si è ripetuta la manifestazione avvenuta sabato nel capoluogo. Non ci sono stati incidenti. dove gli studenti presidiano le aule la vita viene rigidamente regolata. Servizi d’ordine, pulizia bagni, mensa, ognuno ha il suo compito.

“Ecco la ricetta per non far morire il centro storico”. Piano della Camera di Commercio. Presentato un progetto organico per il recupero della parte antica. il sindaco: “Mi piace, programmeremo i nostri interventi su questa falsa riga”.

Caccia alla banda dei piromani. Ferentino, i carabinieri indagano sull’incendio della scuola. Troppi gli errori commessi nell’appiccare il fuoco: i teppisti potrebbero essere dei dilettanti, forse ragazzi della stessa media Novidio Fracco.

Naziskin pochi ma cattivi. La Digos minimizza il fenomeno ancora contenuto ma tra gli studenti cresce la preoccupazione. Un centinaio le teste rasate che muovono i primi passi in Ciociaria. Hanno debuttato mesi fa distruggendo uno stand antirazzista del Pds, adesso sono tornati alla carica contro le scuole in autogestione.

Casi di tigna, la Usl dispone indagini in tutte le scuole. Cassino. Sei allievi al controllo. Le autorità sanitarie invitano comunque a non creare allarmismi visto che il fenomeno è circoscritto. Si raccomanda maggiore igiene.

6 miliardi e mezzo stanziati per la promozione del turismo. Fiuggi. Approvato il piano ‘95, finanzierà l’Astif.

