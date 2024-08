Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agostino vescovo di Ippona e dottore della Chiesa. Inquieto ricercatore della Verità, la vicenda del suo cammino di conversione lo rende sempre attuale. Autore di numerosi scritti, Sant’Agostino è tra i Padri della Chiesa che hanno meglio spiegato principi e dogmi del Cristianesimo. Vescovo di Ippona, muore il 28 agosto del 430. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Ubriaca alla guida: arrestata. L’incidente sulla Morolense, ha perso la vita Vincenzina Capoccetta di 62 anni. Grave il marito. Ai domiciliari una quarantottenne di Alatri con tasso alcolemico alterato

Pd, campagna elettorale al veleno. Dopo la vicenda della lite al ristorante e il ritiro di De Angelis la situazione interna è particolarmente difficile. Quanto accaduto peserà anche sulle Regionali, in forse il ticket Buschini-Battisti. E i big nazionali si defilano.

Gli impianti di Ceccano intitolati e dimenticati. Cinque personaggi, dal calcio alla boxe. Chi erano e i ricordi di chi li ha conosciuti. Il caso del Palasport crollato e ancora da sistemare. Gli impegni del Comune.

Contenziosi grana per il Comune di Sora. La giunta continua a pagare risarcimenti ai cittadini vittime di sinistri stradali o cadute sui marciapiedi. Proseguono anche le segnalazioni per la manutenzione, l’ultima per il ponte di Carnello ai confini con altri centri.

Frosinone in cerca del tris. Stasera stasera (fischio di inizio ore 20:45) sfida con il Benevento allo stadio Vigorito che vale il primato in classifica. Sulla probabile formazione Grosso, alla vigilia, non si è sbilanciato: verso la conferma dell’11 di domenica scorsa.

