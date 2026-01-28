Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 gennaio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso d’Aquino, sacerdote domenicano, dottore della Chiesa, patrono delle scuole cattoliche. Vissuto fra il 1225 e il 1274, frate domenicano, grande teologo noto come il Doctor Angelicus, ha dato un fondamento filosofico al cristianesimo promuovendo la fiducia nella ragione che armonizza con la fede. E’ patrono delle scuole cattoliche, dei teologi e dei librai. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 28 GENNAIO 1996

Stop al maxipiano urbano. La sezione di controllo chiede chiarimenti alla giunta comunale. Dopo i ricorsi dei consiglieri di centrosinistra, si vuole conoscere i criteri di selezione dei 127 progetti. Intanto l’assessore De Luca chiede alla ditta che sta costruendo passerelle pedonali sul ponte di via Roma di lavorare anche sabato e domenica.

Feto nel Water, il mistero svelato solo dalle analisi. L’episodio a Morolo. I risultati entro sabato.

Atti osceni? No era in preda alle coliche. A Sora medico assolto dal pretore. Sotto processo per colpa delle coliche e della stitichezza un medico radiologo di Carnello in servizio all’ospedale di Sora è stato giudicato dal pretore di Sora.

La TAV assume 75 ingegneri locali. I professionisti utilizzati per la manutenzione della linea superveloce. L’annuncio dato ad un convegno organizzato alla Provincia. I sindacati chiedono lavoro per gli operai. Il presidente degli imprenditori edili critica il consorzio Iricav per l’esiguità degli appalti affidati alle ditte sociali.

Lettere minatorie contro la comunità di Exodus a Cervaro. Inviate al Sindaco e a don Mazzi.

Crisi risolta grazie al Partito popolare. A Ferentino i popolari appoggeranno dall’esterno la giunta Schietroma.

Comune di Veroli bocciato dal Tar, l’opposizione e esulta. Dopo lo stop al nuovo ufficio urbanistico affidato a tecnici esterni.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 28 GENNAIO 2026