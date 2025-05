Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Germano, vescovo di Parigi. Nato ad Atun alla fine del V secolo, Germano prende i voti e gli viene affidato il monastero di San Sifroniano, che risolleva dal declino. Consigliere del re a Parigi, diventa vescovo della città: il suo monastero è modello in tutta la Francia e alla sua morte gli viene dedicato. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 28 MAGGIO 1995

Mercato nero dei farmaci. L’inchiesta della procura della Repubblica si sposta ora su decine di appalti per l’acquisto dei macchinari. Dalla Usl confezioni di medicinali sarebbero finite in cliniche private. Ieri mattina è iniziato il controllo delle 200 cartelle di degenza sequestrati dai carabinieri presso il reparto di chirurgia d’urgenza dell’ospedale.

Consiglio amaro per il sindaco: a vuoto la seduta. Comune: scontro sui lavori pubblici.

Roccasecca, per i rifiuti maxi truffa al Comune. Una truffa da 2 miliardi è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo ecologico che stanno indagando sullo smaltimento dei rifiuti del Comune di Roccasecca.

Droga e usura, il nuovo inferno a Cassino. Il responsabile della comunità di recupero Exodus lancia l’allarme: spaccio in aumento. Drammatiche denunce da alcuni tossicodipendenti in cura. Pignone: “Alcuni nomadi prestano 100.000 lire e poi per ogni giorno che passa ne pretendono 30.000 in più“. Il caso disperato di Rita.

Stop alle code: al via i lavori per eliminare il passaggio a livello. Vicino alla Casilina a Castrocielo. Presto finirà l’incubo delle migliaia di automobilisti costretti a lunghissime attese lungo via Leuciana., intasando la statale per Cassino.

Cinquecento milioni in fumo. Il Comune di Cassino dovrà pagare i progetti mai utilizzati.

Concorso magistrale: gli ammessi all’orale. In Ciociaria la prova scritta è stata superata da 1397 candidati. Pubblichiamo l’elenco degli ammessi ed il voto riportato a fianco di ciascuno è espresso in quarantesimi.

