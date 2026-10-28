Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 ottobre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 ottobre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SS. SIMONE E GIUDA (TADDEO), APOSTOLI. Due Santi e due Apostoli di Cristo, entrambi martiri del Vangelo: San Simone detto lo “Zelota” e San Giuda Taddeo. Un’unica data per ricordare le storie di due discepoli uniti dall’amore per Cristo e dal coraggio della testimonianza. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 28 OTTOBRE 2006

«Impianto biogas a via Le Lame». Il Comune chiama una società piemontese, ecco il piano di bonifica. L’idea è quella di utilizzare i rifiuti della discarica per produrre energia. «Potrebbe funzionare 20 anni».

Schiacciato dalle lamiere: è grave. Incidente alla Ilva, operaio di 29 anni trasferito in eliambulanza a Roma.

Sprechi, condannato ex manager Asl. L’ex dirigente e l’ex direttore amministrativo dovranno risarcire 35 mila euro. Sentenza della Corte dei Conti. La vicenda risale al ’99.

“Saturno”, grande cinema ad Alatri. Parte domani la rassegna internazionale, fino al 4 novembre proiezioni e incontri dedicati al racconto storico. Al Festival arrivano Silvio Orlando, Ennio Fantastichini e Scott Neeson.

Deschamps: «Non mi fido del Frosinone». Oggi la storica sfida tra i giallazzurri e la Juve a Torino. L’allenatore francese non sottovaluta i canarini di Iaconi. Il tecnico bianconero: «Occhio agli attaccanti e a centrocampo temo Anaclerio»

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.