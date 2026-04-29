Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Caterina da Siena, vergine, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa e d’Italia. Vergine, dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa: santa Caterina da Siena è ricordata dalla liturgia il 29 aprile di ogni anno. Sposa di Gesù Cristo da cui ebbe il sigillo delle stimmate, si adoperò con ogni sforzo per la pace, per il ritorno del papato a Roma e per l’unità della Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 29 APRILE 2006

«Ritardo fatale: Cristian si poteva salvare». Tragedia di Roccasecca. Il diciottenne di Cassino fu travolto e ucciso da un masso mentre guardava la corsa. Il consulente della procura: soccorso dopo un’ora, all’arrivo in ospedale.

Candidati e liste, a mezzogiorno si chiude. Trentuno Comuni ciociari devono eleggere il sindaco. In corsa tanti nomi eccellenti. Sora / Di Stefano: sto con Ganino. Sdi, Udeur, Psdi: niente intesa. Alatri / In corsa anche Iannarilli e il figlio di Oreste Tofani. Anagni / Partita a cinque nella Città dei Papi.

«Nessun taglio ai servizi e niente aumenti di tasse». L’annuncio dell’assessore che punta ad incassare 2 milioni con le licenze edilizie. Frosinone. Saranno ridotte le risorse a disposizione degli assessorati. Il documento contabile approderà martedì in giunta.

Bellè: «Pronto a portare il Frosinone in B». Di nuovo in forma il talentuoso esterno destro dopo una serie di infortuni.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 29 APRILE 2026

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