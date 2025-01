Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Sulpizio Severo. Sulpizio Severo si festeggia il 29 gennaio. Nacque in Aquitania, intorno all’anno 350, da una famiglia illustre. Come tanti suoi contemporanei, Sulpizio Severo fece il suo debutto come avvocato: in quel tempo era la strada più veloce per ottenere onorificenze. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 29 GENNAIO 1995

Quelle mozzarelle a rischio. Domani i risultati ufficiali delle nuove analisi alla Valverde. Ieri i responsabili del consorzio proprietario dello stabilimento sott’ accusa hanno dato spiegazioni. Gli accertamenti in corso nella fabbrica di via Selvotta riguardano anche l’igiene dell’ambiente interno dopo la scoperta di batteri pericolosi nel prodotto. Azzerate le vendite con gravi ripercussioni economiche.

Parcheggi ai privati, si del Consiglio comunale di Frosinone a 2000 posti auto. Accolte solo 11 proposte su 34. Determinante il voto delle opposizioni. Gli interventi più consistenti nella parte alta. L’assessore Piacentini: “Brevi i tempi di realizzazione“.

Operaio di Boville cade e rischia la paralisi. Enzo Biasini e il nipote stavano ultimando l’impianto elettrico in un’abitazione della capitale quando è avvenuto un infortunio gravissimo.

Usura, un giro da 20 miliardi. Un gruppo di sei personaggi tirerebbe le fila di un sistema criminale. In un rapporto segreto la mappa del malaffare nel cassinate Indagano Criminalpol e Carabinieri. Il procuratore del Repubblica Savia ha costituito un Pool interforze, ma mancano i computer per creare un’efficiente banca dati.

Acqua in Campania: “nessuna verifica sull’entità dei prelievi“. A Cassino Scittarelli accusa. Il presidente del consiglio comunale lamenta la mancata installazione di apparecchiature di controllo e la realizzazione delle opere promesse.

A Sora nasce il polo di centro sinistra. Accordo tra popolari e socialisti. I due gruppi si erano contrapposti nelle ultime elezioni amministrative. Pronti ad aprire a PD e alla lista civica Alleanza democratica.

“Non chiudete ma fateci dormire“. Caso Italtractor, i vicini pretendono il silenzio. Il direttore dello stabilimento: “Non abbiamo colpe, le case sono abusive“. Il sindaco: “Non è vero, c’erano prima della fabbrica. Trattiamo“.

