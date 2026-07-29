Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SS. Marta, Maria e Lazzaro. Due sorelle, Marta e Maria, e il loro fratello Lazzaro, amano profondamente Gesù, amico e Signore. Marta lo accoglie nel servizio, Maria nel docile ascolto della sua parola, Lazzaro come testimone della risurrezione. La loro fede è amicizia che crede nella vittoria della vita e dell’amore. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 29 LUGLIO 2006

Perciballi, il filone Schlumberger. Corsi fantasma, gli operai accusano: formazione finanziata e mai fatta. Si allarga l’indagine della Squadra Mobile, nel mirino la riconversione industriale del sito frusinate.

Riaprirà la piscina ex Enal e sarà coperta. Le ditte, che erano in contenzioso, presenteranno a breve un progetto comune.

In liquidazione la Fiuggi Terme da gennaio 2007. Si aggrava la crisi dell’azienda che gestisce le terme di Fiuggi. In modo irreversibile. La società, infatti, sarà messa in liquidazione dal primo gennaio 2007. La decisione è contenuta nel piano industriale di Gaia spa (il gruppo proprietario dell’azienda).

Serrata, ma 4 farmacie restano aperte. Una sarà sospesa da Federfarma. A Cassino due precettazioni. Lo sciopero in Ciociaria. Il presidente Querqui: «Adesione pressoché totale, dovranno capire le nostre ragioni».

Frosinone alla prima, Lodi pronto al debutto. Il gioiello napoletano arrivato ieri: «Se il mister vuole gioco subito, ho fatto il ritiro con l’Empoli». Stasera al Nazareth l’amichevole con l’Isola Liri. Tra i canarini i più in forma sono Anaclerio, Zaccagnini e Fialdini.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO