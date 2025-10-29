Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 ottobre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Beata Chiara Badano. Chiara nasce a Savona il 29 ottobre 1971. A nove anni inizia conosce i Gen, gruppo giovanile del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. Colpita da un male incurabile, affronta con fortezza la malattia sostenuta anche dal nome che le dà la fondatrice dei Movimento: “Luce”. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 29 OTTOBRE 1995
Domenica 29 ottobre 1995
Con 200 lire Internet anch’io. Tre società a caccia di utenti per il grande mercato telematico. I responsabili spiegano l’iniziativa. Entro un mese attive nel capoluogo tre stazioni locali di ingresso.
Gara miliardaria, architetti e ingegneri contro i vertici Usl. Ancora scontri sul maxi appalto. Direzione lavori e progettazione, contestato l’affidamento.
Preso con i titoli rubati al credito sportivo. Si allarga l’inchiesta giudiziaria sul colpo miliardario, coinvolti già tre personaggi. Nel mirino anche opere d’arte trafugate in Ciociaria.
Comune, paralisi per debiti. Cassino. Una commissione di inchiesta nominata dal Consiglio dovrà accertare le responsabilità. I 50 miliardi degli espropri da pagare bloccano tutte le altre spese.
“Meglio a casa che spazzini“. Cassino. Ventidue cassaintegrati rifiutano l’assunzione in Comune.
Veroli: traffico in centro, il Comune cambia tutto. È pronto a Veroli il nuovo piano regolatore del traffico che ha impegnato l’assessorato e il comando dei vigili urbani per circa due mesi.