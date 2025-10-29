Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 ottobre 2025

Ad Isola del Liri è tornato di moda il personaggio creato da Maria Perego e Guido Stagnaro e che ebbe un grande successo in tv. La storia di Giuliana Mattei che lo acquistò nel 1959 ed ancora fa bella mostra nel divano di casa- “Per me è stato il fratello che non ho avuto. Mi ha accompagnato ovunque, è stato un confidente”, ha detto l’anziana classe 1946