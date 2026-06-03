Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 giugno 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 giugno 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri dell’Uganda. Uccisi in odio alla fede, San Carlo Lwanga e compagni sono i più celebri tra i martiri dell’Uganda, cattolici e anglicani, vittime delle persecuzioni anticristiane nel Paese, perpetrate alla fine dell’800. La Chiesa li ricorda il giorno in cui vennero arsi vivi sulla collina di Namugongo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 3 GIUGNO 2006

Liste d’attesa e posti letto: il piano Asl. Zotti: accorperemo Anagni e Alatri, a Pontecorvo tutti i post-acuti. Il manager spiega le linee di intervento dell’Azienda sanitaria per ridurre il deficit e migliorare i servizi

Sabato sera violento: la Questura chiude un bar. Rissa a colpi di bottiglia all’esterno del locale, che dovrà sospendere l’attività per 10 giorni.

Neve d’estate sui monti Ciociari. A sorpresa qualche centimetro di coltre bianca a Filettino e Campo Staffi. Le temperature sono scese improvvisamente tra lo stupore dei turisti giunti per il week end.

«Attenti al Grosseto, ma la B sarà del Frosinone». Il pronostico dell’allenatore della Torres Cuccureddu eliminato proprio dai toscani. Cresce l’attesa per la finalissima dei play off: il turno di andata si giocherà domani lontano dalle mura amiche.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2026